استمرار أعمال تنفيذ محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط.. «فيديو»

تقدمت أعمال تنفيذ محطة الحاويات «تحيا مصر 1»، بميناء دمياط، والتي تنفذها وزارة النقل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، والذي يشمل حاجزين للأمواج وهما حاجز الأمواج الشرقي وحاجز الأمواج الغربي.

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أن الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»، بميناء دمياط تصل إلى 3.5 مليون حاوية وأطوال أرصفة 1970 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية 910 ألف م2.

واستطاعت محطة الحاويات قبل الانتهاء من تنفيذها جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية مثل «هاباج لويد وكونتشيب ويوروجيت»، لتصبح من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد والترانزيت في حوض البحر المتوسط ولتكون بوابة رئيسية للقارة الأوروبية.

ويضم ميناء دمياط حاجز الأمواج الغربي الجديد، بطول أجمالي 5400 متر لحماية الميناء من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة للمساهمة في تشكيل أرض بمساحة تصل لـ 3 ملايين م2 لزوم توسعات ميناء دمياط، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما يشتمل الميناء على حاجز الأمواج الشرقي الجديد وهو أهم عمل هندسي مهم لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط الحاجز بطول 1420 متر وأقصى عمق عند رأس الحاجز يصل إلى 12 متر.