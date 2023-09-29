جامعة سوهاج: تطبيق نظام الساعات المعتمدة في كلية الألسن

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارا وزاريا بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بكلية الألسن بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

تعديل نظام الدراسة في كلية الألسن

وأوضح «النعماني» أن الجامعة تسعى لتعديل اللوائح الداخلية لبعض الكليات بنظام الساعات المعتمدة، حيث من خلالها يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص بها، وبالتالي ليس شرطاً البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.

موافقة المجلس الأعلى للجامعات

وأضاف الدكتور ناصر حجي، عميد الكلية، أن تعديل اللائحة جاء بناء على موافقة المجلس الأعلي للجامعات، وموافقة لجنة قطاع الآداب، وبناء على موافقة مجلس الجامعة.