جامعة سوهاج: 70 ألف طالب في انتظار انطلاق الدراسة السبت المقبل

أنهت جامعة سوهاج استعداداتها المكثفة لاستقبال 70 ألف طالب داخل 17 كلية ومعهد بمقريها القديم والجديد، والمقرر أن يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، لتنته يوم 4 يناير 2024، وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن العمل يجرى على قدم وساق، وفقا للخطة الشاملة التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلاب الجدد والقدامى، داخل مقري الجامعة القديم والجديد بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد أن الجامعة تضع دائما نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، إلى جانب التزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على النجاح والتفوق.

جهود مكثفة لخدمة الطلاب ذوي الهمم

وأشار إلى أنه جرى تأكيد جاهزية الكليات لانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، والانتهاء من تجديد وإحلال البنية التحتية وأعمال الصيانة والترميم للمباني وبالمدن الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والمكتبات وقاعات الدرس ومدرجات المحاضرات، وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية وفقا لطبيعة الدراسة.

الى جانب تجديد الطرق المؤدية إلى مدرجات الدراسة ومخارجها لتتناسب مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك متابعة النظافة الدورية وأعمال التأمين والحماية داخل المقرين، وتشجير ما بين المباني.

انتهاء الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة

وقال الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وأيضا تحقيق الجودة والتميز فى التعليم من خلال ماتقدمه من مقررات دراسية وبرامج أكاديمية تستوفي المعايير المهنية التى يحتاجها سوق العمل.

وأضاف أن هذا العام سيشهد انطلاقة واسعة في الأنشطة الطلابية بالتعاون مع مسئولي إدارات رعاية الشباب بالكليات، وذلك لاستيعاب ميول ورغبات جميع الطلاب بكافة المجالات الرياضية، الثقافية، الفنية، العلمية، البحثية، وغيرها، مشيرا إلى أنه جرى الاستعداد لاستقبال الطلاب فى مطلع العام الدراسي الجديد، بتنفيذ بانوراما الأنشطة الطلابية بمقري الجامعة، والتى ستشمل برامج تعريفية خاصة للطلاب الجدد بأماكن الكليات والجداول الدراسية وقاعات المحاضرات، وكذلك تعريفهم بأهم المنشآت الجامعية والمكاتب الخدمية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات المتنوعة وتسليم جوائز للفائزين، مضيفا أنه يجرى تنظيم حفل غنائي وموسيقى لكورال الجامعة، وتقديم عروض فنية لفريق المسرح والفنون الشعبية.

وأوضح أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، إذ جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لعدد من المباني وقاعات الاستذكار، وكذلك المطعم ودورات المياه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلاب المغتربين، وخلق أجواء مناسبة لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.