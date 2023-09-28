لاكتشاف المبدعين.. جامعة سوهاج تنظم لقاء تعريفي للطلاب بمسابقة Nasa space apps

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج لقاء تعريفي للطلاب بمسابقة Nasa space apps، الذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة حماد القائد العام المحلي للمسابقة، والدكتورة نغم الشريف المدير التنفيذي للمسابقة والدكتور كمال محمد مسؤول لجنة التحكيم.

تقدم أوجه الدعم للطلاب المبدعين

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص الجامعة على تقدم أوجه الدعم للطلاب المبدعين والمبتكرين من مختلف الفئات العمرية، وتوفير المناخ المناسب لهم لتنمية هذه القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار لديهم، من خلال تنفيذ واستضافة العديد من المسابقات والحاضنات المشجعة على الاختراع والابتكار، حرصاً على تنشئة جيل من المبدعين والمبتكرين من أصحاب المواهب والقدرات الابتكارية المتميزة، ليكونوا قادرين على المشاركة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.

المسابقة تعد حدث عالمي للمهتمين بالفضاء والتكنولوجيا

وقال الدكتور علاء غالب إن المسابقة تعد حدثا عالميا للمهتمين بالفضاء والتكنولوجيا من مختلف المجالات من مبرمجين، ومفكرين، ومهندسين، وعلماء مبدعين من كل الفئات العمرية، مضيفاً أن إقامة مثل هذه الندوات والحلقات النقاشية والمسابقات للطلاب في كل المجالات تؤهلهم وتصقل مهاراتهم على أسس علمية، تواكب التطور السريع الذي يشهده العالم.

وأضافت الدكتورة نغم الشريف أن تلك المسابقة تمثل تحديا جديدا لإثراء روح الابتكار والإبداع لدى الشباب بسوهاج، وتدفعهم لاكتشاف مهارات جديدة متنوعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والفضاء، وتشمل مجالات الطب والفنون والآداب.

وأوضحت الدكتورة مروة حماد أن الندوة شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب الذي يبرهن حرصهم على عرض أفكارهم ومشروعاتهم، مما يُصقل مهارات التفكير والابتكار لديهم للمساهمة في خلق جيل جديد مفكر ومبدع.

وقال الدكتور كمال محمد مسؤول لجنة التحكيم إن الهاكثون سوف يقام في اليوم التالي على مدار يومين، ويعرض الطلاب مشروعاتهم وأفكارهم على لجنة من المتخصصين ليتم اختيار أفضل المشروعات.

وأضاف الطالب معتصم مهران مسؤول ومنسق المسابقة أن باب التقديم مازال مفتوحا أمام الجميع لاستقبال المشروعات والابتكارات، التي تساهم في حل المشاكل والتحديات الحقيقية على كوكب الأرض وفي الفضاء.