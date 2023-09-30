كيفية التقديم على 5702 فرصة عمل في عدد من المحافظات

تستمر وزارة العمل في الإعلان عن عدد من الوظائف في الشركات المختلفة، وكشفت خلال الساعات الماضية عن وجود 5702 وظيفة خالية، يمكن التقديم عليها في عدد من المحافظات.

ونوضح لكم في السطور التالية، تفاصيل فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل في بيان لها، حيث تشمل الوظائف ذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

فرص عمل في عدد من المحافظات

تتوافر فرص العمل في 11 محافظة، هي:

القاهرة، والجيزة ، والإسماعيلية، وسوهاج ، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والغربية، والمنوفية، والمنيا.

التخصصات المطلوبة

- مدير فرع.

- رئيس فريق.

- أخصائي تمويل.

- محاسبين.

- مهندسين.

- مشرفين سكن.

- أفراد أمن.

- علاقات عامة.

- خدمة نزلاء.

- مندوبين مبيعات.

- سكرتارية.

- مندوبين مبيعات.

- مسئول سلامة وصحة مهنية.

- فنيين جميع التخصصات.

- كافة أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة

كيفية التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل المعلن عنها في شهر أكتوبر المقبل، عن طريق الذهاب إلى مديريات وزارة العمل في المحافظات المختلفة.