جامعة أسيوط الأهلية: انطلاق الدراسة في 7 كليات عملية ونظرية غدا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انتهاء جامعة أسيوط الأهلية من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024ـ طبقا للخطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.

مراسم تحية العلم

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي استعداد الجامعة لاستقبال 3500 طالب وطالبة، بمراسم تحية العلم أمام المبنى الإداري، الساعة العاشرة صباحا، والاحتفاء بالطلاب الجدد، وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة، بمشاركة الطلاب القدامى وأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية.

ويتم تنظيم فعاليات أول يوم دراسة بإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، ومصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط المساعد، والمشرف على الجامعة الأهلية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري البرامج الدراسية، ومديري إدارات رعاية الشباب بجامعة أسيوط الحكومية، والأهلية، وطلاب وطالبات الكليات السبعة بالجامعة.

تجهيز الجامعة لاستقبال الطلاب

وأكد «المنشاوي» انتهاء جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبات، والعيادة الطبية، ووضع الجداول وإعلانها، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد، والسيارات للحرم الجامعي، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع منشآت الجامعة الأهلية.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على الالتزام الكامل بالمحاضرات بداية من اليوم الأول للعام الدراسي على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة وفقاً لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات وذلك لما تقوم به الأنشطة الطلابية من دور مهم في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.

11 برنامجا دراسيا في الجامعة

وأوضح أن الدراسة هذا العام تنطلق في 11 برنامجا دراسيا في 7 كليات عملية ونظرية، هي الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الدراسين 3500 طالب، منهم 2,724 طالبا جديدا، حيث بلغ عدد الطلاب بكلية الطب البشري 791 طالبا، وفي كلية طب الأسنان 319 طالبا، وفي كلية الصيدلة 334 طالبا، وفي كلية الهندسة 121 طالبا، وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 484 طالبا، وفي كلية العلوم الإدارية 480 طالبا، وكلية الألسن 195 طالبا.

تطوير المنظومة التعليمية

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى انتظام العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بكليتي الألسن والعلوم المالية والإدارية، وتخصيص يومين بالتناوب لباقي الكليات الخمسة لتدريس المواد النظرية، واستكمال المواد العملية بجامعة أسيوط، وذلك وفق البرتوكول المبرم بين الطرفين بشأن استضافة جامعة أسيوط لطلاب الجامعة الأهلية بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية لهم، واستخدام معامل الجامعة ومستشفياتها ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والاستشارات والدراسات في مجالات التعليم، والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.