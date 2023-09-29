هل ينتهي وقت قراءة سورة الكهف بعد انقضاء صلاة الجمعة؟.. «الإفتاء» تجيب 

قراءة سورة الكهف من سنن يوم الجمعة المبارك، وهي من الأعمال المستحبة في هذا اليوم، لأن يوم الجمعة من أفضل الأيام، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويوم يتقرب فيه الناس من الله عز وجل بالدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتساءل البعض عن الوقت المحدد لقراءة سورة الكهف، وهل ينقضي هذا الوقت بانقضاء صلاة الجمعة أم لا؟، وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

فضل قراءة سورة الكهف

قالت دار الإفتاء، إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هي واحدة من سنن هذا اليوم، وورد فيها الكثير من الأفضال فعن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أن «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وحددت أنه لا يوجد وقت محدد لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويمكن قراءتها في أي وقت، سواء قبل انقضاء صلاة الجمعة أو بعدها.

وقت قراءة سورة الكهف

وأضافت الإفتاء في الوقت المحدد لقراءة سورة الكهف أنه يستحب قراءتها في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.