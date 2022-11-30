مواعيد نوات الإسكندرية 2023 ومدة استمرارها.. ديسمبر الأصعب

مواعيد نوات الإسكندرية 2023، أحد أهم احتياجات المواطنين في وقت الشتاء الجاري، من أجل ضبط مواعيدهم بعيداً عنها حيث أن وقت النوات تصعب فيه حركة المواطنين في الشوارع، لذا فموعدها ومدة استمرارها أمر هام للغاية، بالتحديد مع تغير مواعيد النوات في شتاء 2023 عن السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية، بحسب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية 2023، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، والتي تبدأ بقوة خلال شهر ديسمبر المقرر انطلاقه غدا الخميس.

مواعيد نوات الإسكندرية 2023.. ديسمبر الأصعب

تعد نوات الإسكندرية 2023 في شهر ديسمبر أصعب ما في شتاء 2022/ 2023، حيث توجد نوات عدة خلال هذا الشهر وهم كالتالي:

- نوة قاسم التي تعد واحدة من أشد النوات التي تهب على المحافظة وتكون حالة البحر مضطربة والأمطار غزيرة على المحافظة، وتبدأ مع أول شهر ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الفيضة الصغرى تبدأ 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام متواصلة وهى ممطرة أيضا، ويصاحبها ارتفاع أمواج.

- نوة عيد الميلاد، التي تتزامن مع عيد الميلاد المجيد حسب التوقيت الغربي، وذلك في 25 ديسمبر، وتستمر لمدة يومان على الإسكندرية و تكون شديدة الأمطار.

- نوة رأس السنة، التي تعد آخر نوات العام وبداية نوات العام الجديد كونها تستمر 4 أيام.

نوات الإسكندرية في شتاء 2023

- نوة الفيضة الكبرى، 12 يناير وتستمر 6 أيام ويتبعها نوة جديدة.

- نوة الغطاس التي تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم، 28 يناير، وسميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار خلالها، وتستمر 7 أيام.

- نوة الشمس الصغرى، 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

- نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

-نوة عوة أو برد العجوزة هى آخر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية في موسم فصل الشتاء، التي تستمر لمدة 6 أيام.