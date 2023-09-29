علاج 567 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بقرية المنيرة بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المنيرة التابعة لمركز قنا.

قوافل بيطرية في قنا

وأضاف «الداودي»، أن القافلة نجحت في علاج ومناظرة 567 رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج 500 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 30 رأس ماشية تناسلية، وعلاج 15 رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لعدد 2 رأس ماشية، وعمل سونار لعدد 30 رأس ماشية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا في القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.