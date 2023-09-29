إزالة 127 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية بالمنيا من إزالة 127 حالة تعد، بينها 62 حالة بمركزي بني مزار وأبو قرقاص، وتحديدا بقرى الحسينية وأبوجرج وشلقام وجريس.

إزالة تعديات في مركزي المنيا وملوي

كما أزالت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وملوي 18 حالة تعد، منها 9 حالات بقرى البرجاية وبني محمد سلطان وصفط الخمار بمركز المنيا، و9 حالات بحي شرق مدينة ملوي.

حملات إزالة مكبرة بالعدوة ومغاغة

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي مغاغة والعدوة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد، منها 16 حالة خارج الحيز العمراني بقرية بني عامر بمركز العدوة، و4 حالات بالبناء المخالف بقرية طنبدى بمركز مغاغة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمركزي سمالوط ومطاي من إزالة 27 حالة، منها 13 حالة تعد بقرى شوشة والعزيمة وقلوصنا وبني خالد وحي شمال سمالوط ، و14 حالة بقرى بردنوها وأبو عزيز ومنبال بمركز مطاي.