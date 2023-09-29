جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة في شمال سيناء

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة إلى مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء أرض البطولات أرض التحدي والصمود منذ القدم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

بناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة بتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة شاملة مجانية

بينما أشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، بجامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، و محمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

تخصصات طبية متنوعة

كنا شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري.

قافلة طبية لشمال سيناء

حيث أطلقت جامعة كفر الشيخ القافلة لمحافظة شمال سيناء لتقدم جزء بسيط لهذا الشعب العظيم الذي عان الكثير حتى تم القضاء على الإرهاب فيها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة، لتبدأ جهود التنمية متمثلة في الدعم الصحي من جامعة كفر الشيخ.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء مدينة بئر العبد، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.