محافظة القاهرة: مشروع الأسمرات ساهم في القضاء على العشوائيات

أكدت محافظة القاهرة أنه في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة من مشروع حي الأسمرات، تمثلت المرحلة الأولى في مساحة 65 فدانًا وتشمل 6258 وحدة سكنية، فضلًا عن إنشاء مدرسة تعليم إساسي و240 محلًا تجاريًا.

خدمات الأسمرات

وتابعت أن المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات تقع على مساحة 61 فدانًا وتشمل 4722 وحدة سكنية، وتضم مدرسة للتعليم الأساسي 110 محلات تجارية، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وتضمنت المرحلتين خدمات للمواطنين من وحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتبًا للبريد، فضلًا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل.

المرحلة الثالثة

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة بالأسمرات تمثلت في إنشاء 7298 وحدة سكنية بإجمالي124 عمارة، بتكلفة 1.75مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن 31 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن مشروع الأسمرات يعد من أبرز مشروعات الإسكان البديل لاستيعاب سكان العشوائيات بالقاهرة ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم تسليم الأهالي وحدات سكنية مجهزة.