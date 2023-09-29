«شباب الإسكندرية»: 1425 مستفيدا من تدريبات طلائع شعبة أندية المبتكرين

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة، ممثلة في إدارة الطلائع نفذت تدريبات طلائع شعبة أندية المبتكرين علمياً، وتمت التدريبات بمركز شباب الأنفوشي، وشارك فيها طلائع المركز وعددهم 15 طليعا وطليعة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وأجريت لهم تدريبات عملية لرفع كفاءتهم العلمية، وتطوير أدائهم للعمل على المزيد من الابتكارات التي يقدمونها.

الشعب التخصصية 1425 مستفيد

وأوضحت «الشريف»، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من كافة الأنشطة والتدريبات التي تقدمها من خلال مراكز الشباب المنتشرة في كل أنحاء الإسكندرية، وذكرت إن الشعب التخصصية بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عددها 57 شعبة في مجالات مختلفة، وإجمالي عدد المستفيدين من هذه الشعب 1425 طليع وطليعة.

تحقيق الاستفادة لأكبر عدد

وأضافت صفاء الشريف بأن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالطلائع وتنمية مواهبهم وتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجونها في التدريبات للحصول على جيل واعٍ من المبتكرين والمخترعين الصغار، ويتم إقامة دورات تدريبية جديدة في عدد من مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية لتحقيق أعلى استفادة لأكبر عدد من الطلائع.