تنظيم قافلتين بيطريتين مجانا في مركزي شبين الكوم وتلا بالمنوفية  

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز شبين الكوم قافلة بيطرية علاجية بالمجان، بقرية سلكا، وقال المهندس عبدالمنعم الشوربجي؛ أمين الحزب بالمركز؛ إن القافلة تمت بالتنسيق مع النائب سامر التلاوي أمين المحافظة وبالتعاون مع الدكتور رفعت حماد مدير مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية.

قافلة بيطرية بقرية سلكا في شبين الكوم

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيم القافلة بقرية سلكا لتقديم الخدمة البيطرية لمواشي الفلاحين بالقرية من جراحة ورعاية تناسلية وسونار، بالإضافة لعلاج الطيور، وتم صرف الأدوية مجانا، وتقديم معلومات إرشادية لرفع وعى الفلاحين وصغار المربين.

شهدت القافلة إقبالا شديداً من الفلاحين وصغار المربين للماشية والطيور في ظل إشادات كبيرة بخدمات القافلة، كما حضر القافلة حضور عددا من أطباء المديرية منهم الدكتور صبري الفخراني مدير إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري.

قافلة بيطرية بكفر السكرية بمركز تلا

كما نظمت أمانة تلا بحزب مستقبل وطن، قافلة بيطرية لتقديم خدمة طبية بيطرية بقرية كفر السكرية والقري المجاورة لها، بحضور النائب فخري طايل؛ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا؛ وأمين العلاقات الحكومية بالمركزية؛ ووكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية الدكتور رفعت حماد، وسط إقبال كبير من الأهالي.