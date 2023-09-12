موعد التقديم في كليات الطب البيطري بجامعة المنصورة والأوراق المطلوبة

يترقب طلاب الثانوية العامة لعام 2023 من أجل معرفة موعد التقديم في كليات الطب البيطري في جامعة المنصورة والأوراق المطلوبة، من أجل التقديم بها في المواعيد المحددة وتجهيز الأوراق.

موعد التقديم في كليات الطب البيطري في جامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة في بيان لها، أنه يجري التقديم في كليات الطب البيطري في جامعة المنصورة، بداية من 9 سبتمبر، على أن يقوم الطلاب بتجهيز الأوراق المطلوبة من أجل التقديم، التي من ضمنها الكشف الطبي.

الكشف الطبي بجامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة الكشف الطبي الخاص بالتقديم للكليات بها، والذي يجري التقديم به من خلال نظام ابن سينا، وعمل الآتي:

- الدخول علي موقع ابن سينا من هنا

- كتابة البيانات الخاصة بالطلاب

- دفع الرسوم الخاصة بالكشف الطبي من خلال كود فوري

- يظهر للطالب الموعد المحدد والمكان من اجل عمل الكشف الطبي

وعلي الطالب الالتزام بالموعد المحدد من أجل عمل الكشف الطبي ويجب علي الطالب تقديم عدة أوراق بجانب الكشف الطبي في الجامعة وهي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صور شخصية للطالب

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور