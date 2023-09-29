نائب محافظ سوهاج يتفقد «أم دومة» لمتابعة تطبيق مبادرة القرية الخضراء

زار أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، برفقة عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج من مختلف الكليات، قرية أم دومة بمركز طما، لمتابعة سبل مساهمة الجامعة في تطبيق معايير مبادرة القرية الخضراء.

إحدى القرى النموذجية

وتعد قرية أم دومة إحدى القرى النموذجية التي تحظى بدعم حكومي كبير في إطار برنامج تحويل القرى الريفية إلى قرى خضراء، وهو مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وحماية البيئة في المناطق الريفية.

قرية خضراء بمختلف جوانبها

وتم خلال الزيارة مناقشة فرص التعاون بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج والمسؤولين بالوحدة المحلية لتحقيق تحويل قرية أم دومة إلى قرية خضراء بمختلف جوانبها، ويشمل ذلك تحسين البيئة البصرية للقرية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة العضوية، وتدوير النفايات وتطوير بنية تحتية مستدامة.

وأكد نائب محافظ سوهاج أهمية دور جامعة سوهاج، التي تعد مؤسسة تعليمية ريادية في مجال البحث العلمي والابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة، بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، مشيرا إلى دور الجامعة الهام والفاعل في تحسين ظروف الحياة والبيئة في قرية أم دومة.

دور الجامعة الهام والفاعل

وتهدف مبادرة تحويل القرى الريفية إلى قرى خضراء إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي، ويعد تحويل قرية أم دومة إلى قرية خضراء بالتعاون مع جامعة سوهاج إحدى الخطوات الهامة في هذا الاتجاه، وقد يكون مثالًا للقرى الأخرى في المستقبل.