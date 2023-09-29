مصر تدين هجومين إرهابيين في باكستان.. أحدهما استهدف تجمعا دينيا

دانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم جنوب غربي باكستان، وفق بيان صادر عن الخارجية.

وجاء في البيان، أن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، الذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا.

مصر تجدد موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف

وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وشهدت باكستان تفجيرات إرهابية، حيث أعلن مسؤولون في الشرطة الباكستانية أن 52 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد، بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بـ المولد النبوي وهو يوم عطلة عامة، في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.