ارتفاع ضحايا تفجير استهدف احتفالا بمولد النبي في باكستان إلى 52 قتيلا

قال مسؤولون في الشرطة الباكستانية إن 52 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد، في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة الباكستانية

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد هجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب باكستان، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.

ضحايا التفجير يتلقون العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج

من جهته، قال نائب المفتش العام للشرطة في باكستان منير أحمد، لـ«رويترز»، إن «المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة»، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بـ المولد النبوي وهو يوم عطلة عامة، والضحايا يتلقون العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة.

فيما وصف وزير الداخلية الباكستانية سارفراز بوجتي، الانفجار بأنه «عمل شائن جدا».