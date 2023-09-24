حالة الطقس اليوم 24-9-2023.. شبورة صباحا وأجواء لطيفة ليلا

في ثاني أيام فصل الخريف؛ من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضافت «الأرصاد» مبينة حالة الطقس اليوم في مصر، أنه من المنتظر أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانَا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري

وعن حالة الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري، فمن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، وقد تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:

- العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.