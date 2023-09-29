«الصحة العامة»: شرب الماء 5 مرات للماشية مهم جدا للحماية من الأمراض

قال الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، إن الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الكبدية أمر مهم للغاية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليومية حالياً، أو حتى في الطقس المعتدل، التي ينصح بشرب الماء للماشية والأبقار 5 مرات في اليوم الواحد.

الماشية وعلف الدريس

وأوضح الدكتور«المغنم»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تناول الماشية في هذا التوقيت علف الدريس وأوراق قشر البنجر المجففة يزيد من طلب جسم الحيوان للماء، وهو الأمر الذي يجعل الحيوانات تشعر بشكل دائم بالعطش، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب شربها كميات من الماء بشكل كبير ليقها من الإصابة بأي أمراض تؤثر عليها.

الثروة الحيوانية والماء

وأضاف «المغنم»، أن الماء ليس يوضع لشرب الماشية فقط بل يجب الاستحمام لها مرة كل يوم، لخفض درجات الحرارة لدى جسم الحيوان، وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة إنتاج الألبان لديها، وتقليل أي حالات إجهاد لديها أو كرشة نفس.