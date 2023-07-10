«الصحة» تكشف طرق علاج الإسهال في المنزل.. أبرزها شرب الماء بكثرة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلًا إرشاديًا كاملًا؛ للتعامل مع حالات الإصابة بالإسهال، قائلة في تقرير رسمي «هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد العودة إلى المنزل».

خطوات الوقاية من الإسهال

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين استخدام قفازات اليد حال لمس أسطح غير نظيفة»، لافتا إلى تناول الأطعمة بعد الطهي مباشرة وهي لا تزال ساخنة، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

علاج الإسهال بشكل سريع في المنزل

وعن علاج الإسهال، قالت وزارة الصحة والسكان: «عند الإصابة بالإسهال لابد من الاعتماد على الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم والتي تشمل عصير الفاكهة والموز والبطاطا المسلوقة»، لافتة إلى أهمية تناول الشوربة والمقرمشات المالحة، والحرص على تناول السوائل بكثرة لتعويض الجسم من السوائل التي فقدها.

أطعمة ممنوعة عند الإصابة بالإسهال

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الأطعمة التي تزيد من الإسهال وهي الأطعمة المقلية والدسمة والسكريات ومنتجات الألبان، ودعت المواطنين في حال ازدياد الإسهال استشارة الطبيب على الفور وعدم الحصول على المضادات الحيوية إلا بعد الرجوع للطبيب وتحديد الجرعات المناسبة للحالة المرضية، لافتة إلى أن كل حالة مرضية تختلف عن غيرها.