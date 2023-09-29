بعد تحقيق المرشح المحتمل 20 تزكية من النواب.. هل يسقط شرط التوكيلات؟

من أهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وبعدها يصبح أمام المرشح المحتمل فقط تجهيز الأوراق والمسندات المطلوبة، ضمن شروط الترشح للرئاسة لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من يوم 5 أكتوبر، وحتى 14 من الشهر نفسه.

وبحسب قانون الانتخابات، فعلى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة، بحد أدنى 1000 توكيل في كل محافظة، لكن إذا استطاع المرشح الرئاسي استكمال شرط الحصول على 20 تزكية من أعضاء النواب، فبذلك، يُلغى شرط توكيلات المواطنين، ولا يُؤخذ بها.

3 مرشحين يحصلون على تزكية النواب

واستطاع 3 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية 2024 اجتياز شرط الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب بشكل رسمي، وذلك بحسب ما أكدته مصادر خاصة بحملة المرشحين لـ«الوطن».