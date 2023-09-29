«الوطن» تطلق أول دليل بتقنية «موشن جرافيك» للانتخابات الرئاسية

أطلقت الوطن أول دليل بتقنية «موشن جرافيك» للانتخابات الرئاسية المُقبلة، بعد أيام قليلة من بدء السباق الانتخابي، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

دليل الانتخابات الرئاسية، عبارة عن تبسيط للمعلومات والإجراءات والمصطلحات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وعرضها بتقنية «موشن جرافيك» الجذابة، في إطار التغطية الواسعة والشاملة للانتخابات الرئاسية، عبر منصات «الوطن» المختلفة.

الانتخابات الرئاسية

تضمن أول فيديو لدليل الانتخابات الرئاسية بتقنية «موشن جرافيك» توضيح الشروط الخاصة للترشح لرئاسة الجمهورية، والتي تشتمل أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية أخرى هو أو والديه أو زوجته، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ ومتمتعاً بحقوقه المدينة والسياسية.

كما يشترط أيضًا ألا يكون قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى لو رد إليه اعتباره وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وعدم إصابته بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداءه لمهام رئيس الجمهورية، وألا تقل سنة عن 40 عامًا.

كما أوضح الفيديو الشروط الخاصة بقبول طلب المرشح لرئاسة الجمهورية، وهي أن يحصل المُرشح على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب المصري، أو تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة بحد أدنى 1000 مواطن على الأقل من كل محافظة.