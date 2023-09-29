تفاصيل تطوير قرية «سواني سمالوس» بمطروح ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم قرية سواني سمالوس جنوب الضبعة، بحضور النائب رزق علواني والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية.

والتقى المحافظ مع أهالي القرية الذين رحبوا بزيارته للقرية مع الإشادة بما يتممن إنجازات ومشروعات قومية وتنموية مع برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود بناء الجمهورية الجديدة.

مشروعات حياة كريمة بقرية سواني سمالوس بالضبعة

واستمع محافظ مطروح لعدد من مطالب أهالي القرية، اليوم، وقال إنه جرى ضم القرية ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة التي ستنفذ قريباً لما تتضمن من مقترح مخطط لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية والتجمعات التابعة، ومنها إنشاء مجمع خدمات ومحطة معالجة وتحلية مياه الآبار بطاقة 100م3، وإنشاء نحو 72 بئر، ووحدة صحية، ووحدة إسعاف وغيرها، وبالنسبة لمطلب رصف الطريق الموصل بين القرية وطريق المطار الضبعة بطول 8.5 كيلو.

رصف وكهرباء في القرية

وأضاف محافظ مطروح ببيان أنه سيتم الإسراع في دراسة إدراج رصف الطريق ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة للتيسير على أهالي القرية والتوجيه لكهرباء الساحل بالعلمين بمعاينة 25 عمودا بأحد تجمعات القرية لم يتم توصيل الكهرباء إليها، والتوجيه لمديرية أوقاف مطروح بدراسة مطلب الأهالي بإحلال وتجديد مسجد القرية.

حقائب مدرسية لتلاميذ القرية

وأهدى محافظ مطروح أطفال القرية حقيبة مدرسية بأدواتها المدرسية بـ50 حقيبة وسط فرحة الأطفال.