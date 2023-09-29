اعرف الخطوة القادمة بعد حصول المرشح المحتمل للرئاسة على تزكية «النواب»

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 التي من المقرر فتح باب الترشح لها من يوم 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، ومن ضمن الشروط أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

إقرار الذمة المالية

وبعد نجاح المترشح للانتخابات الرئاسية، في الحصول على تزكية من 20 عضوًا أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، يتطلب منه تجهيز عدد من المستندات لتقديم طلب الترشح، كما نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح

- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي).

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شان الكسب غير المشروع وتعديلاته.

تقديم التقرير الطبي

- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره).

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.

- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.

- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح، وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.