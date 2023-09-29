اعتماد لائحة هندسة جنوب الوادي بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي عن استكمال اللائحة الجديدة لكلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة، وقد أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 2502 بتاريخ 27-9-2023م بشأن إضافة القسم العلمي «الهندسة المعمارية»، وإصدار اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة لكلية الهندسة – جامعة جنوب الوادي.

خطة تطوير التعليم

وبحسب البيان الصحفي اليوم، تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي واتجاه الجامعة إلى استحداث العديد من البرامج الجديدة، التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.

وأشار الدكتور نوبي مهدي غزالي عميد كلية الهندسة، إلى أن البرامج المتضمنة في هذه اللائحة تتماشى مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومع المعايير الحاكمة لمنتج تعليمي يتماشى مع المعايير التعليمية الدولية.

نظام الساعات المعتمدة في كلية هندسة قنا

وأوضح نوبي مهدي غزالي أنه جرى تصميم هذه اللائحة بنظام الساعات المعتمدة وبما يتوافق مع المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية والإطار المرجعي للقطاع الهندسي وحسب الشروط المرجعية لبرامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عميد الكلية أنه تمت إضافة برامج هندسة الميكاترونيات، والهندسة الصناعية ونظم التصنيع لقسم الهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى برنامج هندسة القوى الميكانيكية وبرنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

كما تم اضافة قسم الهندسة المعمارية ليصبح عدد اقسام الكلية اربعة اقسام (قسم الهندسة الميكانيكية - قسم الهندسة الكهربية - قسم الهندسة المدنية - قسم الهندسة المعمارية).