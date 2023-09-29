3 وسائل مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لقاء ناري ينتظره عشاق المارد الأحمر اليوم الجمعة، حيث يواجه الأهلي في السابعة مساءً نظيره سان جورج الإثيوبي، في لقاء إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. وتستعرض «الوطن» 3 وسائل مجانية ناقلة للمباراة.

موعد عرض مباراة الأهلي ونظيره الإثيوبي

يواجه المارد الأحمر مساء اليوم، نظيره الأثيوبي سان جورج في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام على ستاد القاهرة، لتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا، الـ5 مساءً بتوقيت المغرب، والـ7 بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

3 وسائل مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج

وعن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ونظيره سان جورج الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، يمكن مشاهدة المباراة مجانًا عبر 3 وسائل مجانية منها قناة «ON Time Sports 1» الحاصلة على حقوق إذاعة المباراة، بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ترد قناة «ONTime Sports 1» عبر القمر الصناعي نايل سات Nilesat

- تردد القناة 11861

- معامل الاستقطاب رأسي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ ⅚

كما يمكن متابعة مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر، على محطتي إذاعة أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عبر الراديو.

ويمكن تنزيل محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما كالتالي:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم

يتضمن تشكيل فريق النادي الأهلي اليوم، أمام فريق سان جورج، كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج في مباراة الذهاب

كان المارد الأحمر، قد حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد الرياضي المغربي، بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب، كما استطاع الفوز على سان جورج في لقاء الذهاب بنتيجة 3-0 سجل حسين الشحات منها «هدفين» وأحمد عبدالقادر «هدف».