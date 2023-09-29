رسالة تحذير من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة سان جورج الإثيوبي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

ووجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، رسالة تحذير للاعبيه قبل مواجهة بطل إثيوبيا، خاصة في ظل الإصابات الموجودة، ولمطالعة تفاصيل رسالة المدرب السويسري اضغط هنــا.

وكان الأهلي حقق الفوز على سان جورج الإثيوبي، بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة مساء الأحد الماضي.