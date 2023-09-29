مولدات احتياطية لتأمين التيار الكهربائي خلال مباراة الأهلي وسان جورج

انتهت الأجهزة الفنية والهندسية المتخصصة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من إجراء التجارب الأولية لتأمين التغذية الكهربائية في مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة إقامتها في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي.

التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري

قال المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن» إن الأجهزة والطواقم الفنية بالشركة تجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة قبل انطلاقها بثلاث ساعات، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

أوضح رئيس الشركة إلى أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى ستاد القاهرة الدولي، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم ستاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي

من جانبه، قال المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، أنه سيجري تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه سيجري تدعيم ستاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ، إضافة إلى ماكينتين للبث المباشر، وماكينة احتياطية، ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي.