حريق ضخم في بعض القرى السورية.. دمر مساحات زراعية واسعة

شهدت بعض القرى السورية حريقًا ضخمًا، اليوم الجمعة، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد وتسببت في دمار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

شاركت مروحيات في محاولات إخماد الحريق

واندلعت حرائق في قرى كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية وشاركت مروحيات في محاولات إخمادها.

وبحسب وكالة الأنباء العربية السورية، أن عناصر دائرة الحراج التابعة لمديرية الزراعة في محافظة طرطوس بالتعاون مع فوج الدفاع المدني والمجتمع المحلي نجحت في إخماد حريقاً اندلع في الأراضي الحراجية والزراعية بقرية جنين في ريف مشتى الحلو.

ونقلت عن سمير بطرس رئيس مجلس بلدية مشتى الحلو، أنه فور الإبلاغ عن اندلاع الحريق توجهت فرق الإطفاء لإخماده رغم الصعوبة بسبب وعورة الأراضي، مبيناً أن الحريق اندلع في أرض زراعية، وامتد إلى أرض حراجية، وأسفر عن أضرار بأشجار الزيتون والسنديان والبلوط والأعشاب.

المجتمع المحلي شارك في الاطفاء

وأشار بطرس إلى آليات من فوج الدفاع المدني بصافيتا ومشتى الحلو ودريكيش وآليات من مركز حراج عين عفان وفرق تطوعية من المجتمع المحلي شاركوا في اطفاء الحريق.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المهندس محمد العلي رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف، وأنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.