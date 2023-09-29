إصابة شاب في حريق منزل بإحدى قرى الفيوم

أصيب شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، بحالة اختناق، صباح اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريق هائل في منزله جراء حدوث ماس كهربائي، ما أدى لاشتعال النيران التي التهمت محتويات المنزل، فيما حاول الشاب إخمادها ولكنه أُصيب باختناق شديد.

وهرعت سيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، والإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، للسيطرة على النيران، وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

نشوب حريق في منزل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق في منزل بقرية سنورس بجوار إدارة المرور، بسبب حدوث ماس كهربائي، ووجود شخص داخل المنزل.

وتمكن رجال الإطفاء وسيارات المطافئ وسيارة إسعاف من مرفق محافظة الفيوم إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي أدوار المنزل، والمنازل المجاورة، وتبينّ إصابة شاب يدعى أحمد السيد حماد، 35 سنة، باختناق جراء الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق.

نقل المصاب للمستشفى

وجرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.