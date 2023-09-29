نشوب حريق في أرض فضاء دون إصابات بأبو النمرس

نشب حريق في أرض فضاء بناحية عرب سراب في أبو النمرس دون أي إصابات، وأُخمد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، بنشوب حريق في أرض فضاء بدائرة القسم، وأمر مدير المباحث الجنائية المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وتبين اندلاع حريق بأرض بها مبنى من دورين خاصة بتخزين كراتين السجاير، وبسؤال مالك الأرض رجّح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بشيء، وأخمد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.