محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية الرياح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير سيارات مياه الشرب للمواطنين من أهالي قرية الرياح التابعة لمدينة القنطرة غرب بعد انقطاع المياه عن بعض المناطق من القرية اليوم الجمعة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ أنه فور رصد شكوى أهالي منطقة الاتحاد التابعة لقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب بتضررهم من عدم وصول مياه الشرب إليهم، تم الدفع بسيارتين لمياه الشرب من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وسيارة واحدة تابعة للشركة القابضة لتوفير احتياجات المواطنين.

انتقال رئيس مدينة القنطرة

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بانتقال رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومسؤولي الشركة القابضة إلى مكان المنطقة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة ميله الشرب للأهالي.

وشهدت المنطقة انقطاع المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية، جاري العمل على إصلاحها بمعرفة الأطقم الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على العمل علب توفير كافة احتياجات الأهالي على مدار الساعات المقبلة، لحين الانتهاء من عملية ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المنطقة بالكامل وضمان عدم تمرر الأزمة.