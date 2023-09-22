انقطاع المياه عن مدينة نبروه بالدقهلية لمدة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مدينة نبروه بالكامل غدا السبت، لمدة 6 ساعات، لقيام الشركة بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محبس قطر 8 بوصة بالبر الشرقي بشارع الجمهورية.

مدة قطع المياه في الدقهلية غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن قطع المياه غدا السبت في مدينة نبروه سيبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا، ولك لمدة 6 ساعات.

سبب انقطاع المياه في نبروه

وأكدت أن سبب انقطاع المياه لقيام الشركة بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محبس قطر 8 بوصة بالبر الشرقي بشارع الجمهورية بمدينة نبروه.

رقم ساخن لتلقي الشكاوى

وناشدت شركة مياه الدقهلية المواطنين في نطاق مدينة نبروه، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال بالمناطق المتأثرة، وذلك بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة، وفي حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ.