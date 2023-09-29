خطوات الحصول على تخفيض وتقسيط مصروفات جامعة جنوب الوادي.. الأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي في جامعة جنوب الوادي، عن فتح التسجيل الإلكتروني على صندوق التكافل الاجتماعي لجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي الحالي 2023/2024 م للتقدم لطلب إحدى المساعدات، منها تخفيض مصروفات «كارنيه - وكتب- ومدينة جامعية».

المواعيد المحدد للتقدم لطلب مساعدة في تخفيض مصروفات المدينة الجامعية

وأوضحت الجامعة أن التقدم لطلب مساعدة في تخفيض مصروفات المدينة الجامعية، يبدأ من الأحد 1 أكتوبر حتى 15 أكتوبر إلكترونيًا، ثم ورقيا في إدارة النشاط الاجتماعي الكائنة خلف مبنى الشهداء 2 للتقدم لطلب مساعدة في تخفيض مصروفات دراسية، بدءًا من 22 أكتوبر إلكترونيًا ثم ورقيا بإدارة النشاط الاجتماعي لشباب.

خطوات التقديم لموقع تكافل جامعة جنوب الوادي

-الدخول على موقع جامعة جنوب الوادي

- اختيار أيقونة طلاب وخريجين.

-اختيار أيقونة صندوق التكافل.

- اختيار أيقونة طلب جديد.

-تسجيل الرقم القومي.

-كتابة كلمة المرور.

-الدخول على الاستمارة الإلكترونية.

-بعد الانتهاء من ملئ الاستمارة وثم الضغط على التالي. ‏our task with strength a‏ .

-الانتقال إلى رفع المستندات

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى التكافل الاجتماعي

1- تقديم صورتين بطاقة شخصية للطالب الطالبة.

2- إحضار صورة البطاقة الشخصية للوالد والوالدة في حاله الوفاة تقديم صورة من شهادة الوفاة، وإحضار مفردات مرتب مختوم من الجهة العامل بها سواء حكومي أو خاص أو إحضار بیان معاش مختوم في حالة التقاعد.

3- في حالة وجود أخوات يجب إحضار بیان مدرسي للأخ أو الأخت من المدرسة المقيد بها، في حالة وجود أخوات في مراحل متقدمة من التعليم إحضار صورة البطاقة.

4-رفع الملف على موقع جامعة جنوب الوادي، وتحديد نوع المساعدة المطلوبة سواء مصاريف دراسية أو كتب صندوق التكافل الاجتماعي، وإحضار نسخة من الاستمارة بعد كتابتها.

مواعيد تسليم الأوراق يدويا لإدارة النشاط الطلابي في الجامعة

وبحسب البيان الصحفي حددت جامعة جنوب الوادي المواعيد التالية لكل كلية عند تسليم الأوراق المطلوبة لتخفيض مصروفات الجامعية وتقسيطها.

-يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 كليات «تربية – علوم – زراعة – طب بيطري 2».

-يوم الاثنين كليات «حقوق- آثار – علاج طبيعي – صيدلة».

-يوم الثلاثاء كليات «تجارة – تمريض – تربية رياضيه – تربية نوعية».

- يوم الأربعاء كليات «الآداب- إعلام – طب بشرى – حاسبات ومعلومات».

-يوم الخميس هندسة «معهد فني تمريض – معهد فني صحي – طب أسنان».