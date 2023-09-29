ماذا يعني حصول مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية على 20 تزكية من النواب؟

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، مجموعة من شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

لا يجوز تزكية أكثر من مرشح

كما اشترط القانون في المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح 20 عضوا من مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وفي ضوء هذا، استطاع كل من المرشحين الرئاسيين المحتملين، حازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية، بناءً على تصريحات مصادر بالحملات الانتخابية الخاصة بهم، بما ينقلهم إلى الخطوات الأخرى لاستيفاء شروط الترشح، التي من ضمنها تقديم إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته، وتقديم التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

شرط التزكية من أصعب شروط قبول الترشح

من جانبه، قال المستشار القانوني، ياسر أحمد، محامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن من أهم شروط قبول الترشح لمنصب لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية 20 نائب على الأقل من مجلس النواب، وفي حالة عدم استطاعة المرشح المحتمل تحقيق ذلك، يتوجه للخيار الثاني وهو الحصول على توكيل من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وتابع: «يعتبر شرط تزكية 25 نائبًا من أصعب الشروط، لأن غالبية النواب ينتمون إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي يصبح من الصعب جمع المرشح المحتمل العدد المطلوب اذا كان لا ينتمي لأي من تلك الأحزاب السياسية»، لذا يعتبر حصول المرشح المحتمل على تزكية 20 نائب تحقيقًا للشرط الأصعب للتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ما يجعله على بعد خطوات قليلة من تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للهيئة الوطنية للانتخابات.