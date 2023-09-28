حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط توزيع الرموز الانتخابية على مرشحي رئاسة الجمهورية، في قرار نُشر بالجريدة الرسمية، بالتزامن مع الإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بجدول الانتخابات الرئاسية، بداية من مواعيد الترشح للانتخابات، ثم مواعيد الانتخاب نفسها للمصريين بالداخل والخارج.

الرموز الانتخابية

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرار الجريدة الرسمية، إنه في حالة عدم اختيار أحد طالبي الترشح رمزه الانتخابي وفقا للمادة، تعين الهيئة رمزا انتخابيا له من بين الرموز المتاحة، مؤكدة أن الرموز المتاحة 15 رمزاً وهم نجمة وشمس وأسد وحصان ونسر وديك ومركب ومظلة وتليفون ونظارة وسلم، وميزان وطائرة وساعة يد ونخلة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن الرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين لرئاسة الجمهورية، هي من نطاق عمل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، موضحا أن توزيعها قانوناً يكون على المرشحين المتقدمين وفق أولوية الترتيب حسب الرموز المُعلنة من قبل الهيئة.

أهمية الرموز الانتخابية

أضاف الدكتور مصطفى السعداوي لـ«الوطن»، أن الرموز تُسهل عملية الانتخاب على الناخبين في اختيار انتخاب أي من المرشحين، مشيدا بالاستعدادات اللوجستية للهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أشارت إلى أنه لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.