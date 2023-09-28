«الكشري والكبة الشامية».. انطلاق مهرجان الطعام على شواطئ الإسكندرية

افتتحت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، مهرجان الطعام Traditional food festival، ضمن عدد من الفعاليات على أحد الشواطئ الخاصة بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور تشين جينمينغ نائب قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية بمهرجان الطعام، وتنظيم ورش عمل يدوية للأطفال، واختتام مهرجان الرسم «سيمبزيوم كيميت» الرسم على أشرع المراكب الذي استمر على مدار 3 أيام متواصلة.

احتفالات باليوم العالمي للسياحة

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن فعاليات اليوم مميزة لتضمنها أكثر من فعالية سياحية في آن واحد على أرض الإسكندرية، لتحقيق مزيجا بين مختلف الثقافات احتفالا باليوم العالمي للسياحة.

وأضافت أمل العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في اليوم العالمي للسياحة جرى تقديم مهرجان الطعام ليقدم أشهر الأكلات المصرية والصينية والشامية، منها الشاي والأطعمة الصينية، والكشري المصري، والكبة الشامية، من أجل تبادل الثقافات بين مختلف الشعوب على أرض الإسكندرية، حيث إن الطعام يعتبر حلقة وصل ووسيلة أولى للتعارف بين مختلف الحضارات.

اليوم العالمي للسياحة

وتابعت «العرجاوي»: «رغبنا ترك لمسة فنية في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة من خلال مهرجان سيمبزيوم كيمت الرسم على أشرع المراكب، تشجيعا لسياحة الفنون، لاحتضان المواهب الفنية ودعمهم لإبراز أهم المعالم السندرية، لتكون عامل جذب سياحي في احتفال يوم السياحة العالمي».

أنشطة للأطفال

وأكدت أن في هذا اليوم السياحي المميز لابد أن يكون للأطفال نصيبا من خلال تنظيم عدد من الورش الفنية للأشغال اليدوية لرسم أهم المعالم السكندرية بطرق إبداعية، لافتة إلى الحرص على تقديم أفكار متجددة خلال احتفالات اليوم العالمي للسياحة لتشجيع السياحة السكندرية، وتعزيز مقوماتها لإبرازها على الخريطة السياحية.