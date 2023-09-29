أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، ضمن الجدول الزمني للانتخابات، ومنذ يوم 25 سبتمبر الجاري، أعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح وبداية تحرير توكيلات التأييد من المواطنين والتزكية من أعضاء مجلس النواب، ويوم 5 أكتوبر، تستقبل الهيئة طلبات الترشح وأوراق المرشحين بشكل رسمي.

وموعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 هو يوم 18 من شهر ديسمبر، وسيتم إعلانه في الجريدة الرسمية، وإذا كانت هناك جولات إعادة، سيبدأ التصويت داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير من عام 2024، وبذلك يكون موعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير، وبالتالي يكون كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستنتهي قبل 17 يناير 2024، وهو التاريخ المقرر لنهاية الإشراف القضائي وفقًا للدستور.

5 أكتوبر موعد تقديم طلبات الترشح

ويوم الخامس من شهر أكتوبر المقبل، على المرشحين للانتخابات الرئاسية التقدم بأوراق الترشح بشكل رسمي، في موعد أقصاه 14 أكتوبر، ويجب عليهم استيفاء شروط الترشح كاملة، غير ذلك، فهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.

مرشحون حصلوا على تزكية أعضاء مجلس النواب

وحقق المرشحون المحتملون للرئاسة، حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري وعبد السند يمامة مرشح حزب الوفد وفريد زهران مرشح المصري الديمقراطي، شرط الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب.