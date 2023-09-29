تفاصيل وظائف وزارة العمل.. جميع التخصصات ورواتب تصل لـ8 آلاف جنيه

أصدرت وزارة القوى العمالة أمس الخميس، نشرة التوظيف الثانية خلال هذا الشهر والتي أعلنت من خلالها عن توافر أكثر من 5 آلاف فرصة وظائف خالية، في عدد من شركات القطاع الخاص على مستوى 11 محافظة داخل الجمهورية.

وظائف وزارة العمل

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، المديريات بالمتابعة حتى استلام فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام الراغب في العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتشمل المحافظات التي تتوفر فيها الفرص: «القاهرة، والجيزة ، والشرقية، وبورسعيد، والأسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية»، وأما عن أبرز التخصصات المطلوبة فهي كالتلي:

- عمال زراعة.

- مشرف سكن.

- مسئول سلامة وصحة مهنية.

- مهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا.

- معلمين جميع التخصصات.

- محاسبين.

- فنيين جميع التخصصات.

- كافة أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

-عمال نظافة.

- العديد من التخصصات الأخرى.

تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة

وإليك في الصور التالية تفاصيل الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة: