مؤسس «شغلني»: حرص الشباب على حضور ملتقيات التوظيف يعكس جودة الوظائف

أكد عمر خليفة، مؤسس شركة «شغلنى»، أن ملتقيات التوظيف من أكثر الأحداث التى توفر فرص عمل للشباب بطريقة سريعة، حيث تعتبر أكثر علاقة مباشرة بين الشركات التى تبحث عن موظفين، وبين الشباب الباحثين عن الوظيفة أو فرصة عمل، والدولة تسعى لتنظيم ملتقيات التوظيف، وتوفير فرص العمل للشباب. وأوضح «خليفة»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الدولة المصرية نجحت فى خفض معدلات البطالة على مدار السنوات الماضية، لتسجل 7% خلال عام 2023، مقابل 13.4% فى عام 2013.. وإلى نص الحوار:

يجب توفير حوافز للقطاع الخاص للوجود بالأقاليم لخلق فرص وظيفية أكثر لشباب المحافظات

كيف ترى تحركات مؤسسات الدولة لتوظيف الشباب؟

- تسعى الدولة لخلق وتوفير فرص العمل للشباب، من خلال البرامج والمشروعات القومية وإقامة المدن الجاذبة للاستثمار، الأمر الذى نتج عنه خلق الكثير من فرص العمل للشباب العاطل، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً قوياً فى خلق فرص العمل والوظائف ذات الجودة العالية، التى يبحث عنها الشباب، وارتفع مؤشر التوظيف فى الربع الثانى من 2023 بعد تراجع استمر خلال ثلاثة أرباع متتالية، ليقترب من حاجز 50 نقطة، مقارنة مع 48.7 نقطة فى الربع الأول 2023، و48.2 نقطة فى الربع الثانى 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وماذا عن ثمار هذه الملتقيات؟

- نظراً لهذه الجهود المبذولة، انخفضت معدلات البطالة على مدار السنوات الماضية، لتصل إلى 7% فى الربع الثانى من عام 2023، وهو الرقم الذى يمثل انخفاضاً كبيراً، مقارنة بمعدل البطالة فى الفترة ما قبل 2016، حيث تطورت معدلات البطالة فى الفترة من 2013 وحتى 2023، فسجّل معدل البطالة 13.4% فى عام 2013، فيما سجل المعدل 12٫8٪ خلال 2015، وسجل 12% فى 2017، وفى عام 2019 سجل المعدل 8٫1%، كما سجل 7٫2% عام 2022.

وماذا عن دور القطاع الخاص؟

- بجانب دور الدولة فى توفير فرص العمل للشباب، هناك دور تقدّمه «ملتقيات التوظيف» التى يتم الإعلان عنها وتنظيمها من الجهات المختصة بذلك، وهو دور القطاع الخاص، حيث تضم هذه الملتقيات عدداً كبيراً من الشركات الخاصة التى تبحث عن موظفين، وتقوم بعرض الوظائف خلال الملتقى، ويحرص الشباب على حضور مثل هذه الملتقيات من أجل الحصول على الوظيفة المناسبة، حيث يقدم أصحاب الشركات عروض مرتبات مجزية ومميزات أخرى على الوظائف التى يتم الإعلان عنها.

عمر خليفة: مصر نجحت في خفض معدلات البطالة لتسجل 7% في الربع الثاني من العام الجاري

ما الذى يميز ملتقيات التوظيف؟

- ملتقيات التوظيف من أكثر الأحداث التى توفر فرص عمل للشباب بطريقة سريعة، وذلك من خلال التقاء جميع الأطراف فى مكان واحد، الشباب يحرص على المشاركة وحضور مثل هذه الملتقيات، لأنه سيلتقى بمسئولى التوظيف فى الملتقى، وبالتالى ستكون هناك قرارات سريعة فى عمليات التوظيف، لذلك تعتبر هى أكثر علاقة مباشرة بين الشركات التى تبحث عن موظفين، وبين الشباب الباحثين عن الوظيفة أو فرصة عمل.

وماذا عن ملتقيات التوظيف بالمحافظات؟

- من الضرورى أن تُكثّف الدولة جهودها فى المحافظات وتوفير حوافز للشركات والقطاع الخاص للوجود فى الأقاليم والمحافظات لخلق فرص وظيفية أكثر لشباب الأقاليم، ودور الدولة فى توفير الفرص واضح وكبير من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذى أصبحت معه المرتبات التى تعرضها الشركات مجزية للشباب، مع النظر إلى أن التضخم وارتفاع مستويات التضخم العالمى، يكون له أثر على الأجور والمرتبات.

أبرز القطاعات في الملتقيات

اهتمام أو حرص الشباب على حضور ملتقيات التوظيف، يعتمد على جودة الوظائف المعلنة فى الملتقى، وكذلك المرتبات هل هى مرتبات مجزية أم لا، أيضاً تنظر الشركات إلى أهمية ملتقى التوظيف من خلال الشركات المشاركة فى الملتقى وحجمها فى السوق والمميزات التى تتضمنها العروض من هذه الشركات، مثل التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى وغيرهما، كل هذه المميزات تكون دافعاً ومحفزاً لحضور الشباب ملتقيات التوظيف.

قطاع الأغذية يأتى على رأس القطاعات التى تحرص على تعيين شباب جدد، وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب، فهناك قطاعات ليست لديها خطط للتوسع أو التوظيف فى الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى الظروف والأزمات التى يمر بها العالم.