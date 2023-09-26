مدير مبادرة «ابدأ»: نسعى لتطوير التعليم الفني وخلق فرص عمل للخريجين

أعلنت مبادرة ابدأ لتنمية المشروعات، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية وخلق فرص عمل للشباب، انطلاق برامجها لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مع بدء العام الدراسي الجديد.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»

وأكدت المبادرة عبر صفحتها الرسمية، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «تأهيل لتنمية مهارات التميز» برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ يستهدف البرتوكول تطوير وتنمية مدارس «ابدأ» الوطنية للعلوم التقنية في مدينة بدر، التي جرى إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المهندس مينا وليم المدير التنفيذي لمبادرة «ابدأ»، في تصريحات صحفية، أن المبادرة كانت تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج الشباب الرئاسي، لرصد التحديات ومشكلات الصناعة في مصر، وبناء على التحديات نطرح حلولًا ونوطن صناعات حديثة ونعمق المكون المحلي.

وأضافت شروق زيدان، المدير التنفيذي التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»، أنّ برتوكول التعاون مع المبادرة الرئاسية «ابدأ»، هدف إلى تطوير مدرسة ابدأ للذكاء الاصطناعي، التي تتضمن مجالين يتم دراستهما لأول مرة في مصر وهما: الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي في مجال الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، وتعتمد الدراسة على الجدارات والمعايير الأوروبية، وتمنح الخريجين شهادة دولية معتمدة، مما يتيح للطلاب فرصًا للاستمرار في تعليمهم بالجامعات أو العمل في الخارج.

تأهيل الشباب المصري لسوق العمل

وأشارت إلى أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة في تعزيز التعليم الفني والتقني في مصر، ويساهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، فضلا عن تنمية الكفاءات والمهارات التقنية للطلاب وتمكينهم من مواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا.