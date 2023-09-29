صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد تسليم وحدات الإعلان الـ14

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»، وهذا لكثرة التساؤل من قبل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية.

تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14

وأوضحت «عبد الحميد»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين الإعلان الـ 14، جرى البدء فيه، على الرغم من أن الموعد الأساسي للتسليم هو أبريل المقبل لعام 2024، مؤكدة أن التسليم يجرى بكثافة، خاصة في مدينة السادات، موضحة أن كل المواطنين يثقون ثقة كبيرة في الصندوق، لأنه يعمل على تسهيل التقديم والحصول على وحدات.

وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ10

ومن جهة أخرى، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن تم تسليم كافة وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن كل المصريين الإعلان العاشر، ولا يتبقى سوى قرابة 4 آلاف شخص، جاري توفيق أوضاعهم لحصولهم على وحداتهم السكنية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشف عن طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي كالآتي:

- تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من هنـــــــــــا.

- الضغط على أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

- إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

- كتابة بيانات المتقدم بشكل مفصل مكونة من الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة.

- الضغط على استعلام.

- ظهور حالة الطلب مع ذكر السبب حين الرفض.