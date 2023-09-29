آلاف يتوافدون على الشهر العقاري في الدقهلية لدعم ترشح الرئيس السيسي

احتشد المئات من المواطنين لليوم الخامس على التوالي في مسيرة كبيرة مرددين كلمات وطنية وحاملين الأعلام وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع المنصورة وصولا إلى المكتب العقاري في المدينة الدقهلية، تعبيرا عن دعمهم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين منه تولي قيادة البلاد لفترة جديدة في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

السيسي هو الرجل الصالح في مصر

قالت وفاء زاد، منظمة وصاحبة فكرة المسيرة كاتبة وشاعرة من الدقهلية، لـ«الوطن»، إن هذه المسيرة من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة انتخابية جديدة، لافتة إلى أنها تنتخب الرئيس السيسي بسبب التطورات التي أحدثها التي نفذها على أرض الواقع، مضيفة أنها لا تجامله لكن هناك إنجازات تنافس بها مصر عالميا ومحليا.

وأضافت: «حتى نعرف قيمة بلادنا انظروا للبلاد المحيطة بنا وما حصل بها من دمار نحن في نعمة كبيرة بفضل الله أولا ثم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ نفذ العديد من المشروعات في جميع المجالات في وقت واحد لوضع مصر على الخريطة الدولية.

شهد مكتب التوثيق العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لليوم الخامس، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.