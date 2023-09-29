مفتي الجمهورية: نحل مشكلات الأزواج في الدار بحضور طبيب نفسي وعالم اجتماع

نصح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بأن كل زوج وزوجة بينهما مشكلات لا يدخلان في الطلاق مباشرة، حتى لو كانت المشكلة عصية على الحل، لافتا إلى أن مركز الإرشاد الزواجي يستقبل عددا كبيرا من الحالات، وهذا ناتج عن حل المشكلات بحضور طبيب نفسي وعالم اجتماع، وأحد أمناء الفتوى.

علام: معالجة نسبة كبيرة وإصلاح علاقة الزوجين

وأوضح «علام» خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة، أنه يتم معالجة نسبة كبيرة وإصلاح العلاقة بين الزوجين، حتى لا تصل إلى الطلاق، «حتى لو وصل الأمر للطلاق يكون طلقة واحدة وتعيش في بيت الزوجية فترة العدة».

الطلاق مرة واحدة

وتابع مفتي الديار المصرية: «الطلاق مرة والقران لم يجمعمها، فنلاقى واحد يجمعهما ويقول طالق بالثلاثة، الطلاق للعلاج وليس للكيد، فكلمة على طالق بالثلاثة، خطيرة للغاية».

واستطرد «علام»: «بلاش طلاق اذهبوا لطبيب أو شوفوا الخلل النفسي روحوا مركز الإرشاد الزوجي التابع لدار الافتاء».