خريطة منافذ الكشف الطبي للمقبلين على الزواج بمطروح في إجازة المولد النبوي

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وضع خطة عمل لمراكز تقديم خدمات الكشف على المقبلين على الزواج، وإصدار شهادات صحية بنتيجتها، خلال إجازة المولد النبوي الشريف.

أماكن مراكز الكشف على المقبلين على الزواج

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، إن أماكن مراكز الكشف علي المقبلين على الزواج في مرسي مطروح من خلال منافذ تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج أثناء إجازة المولد النبوي الشريف ستكون في وحدة السادات، ووحدة العلمين، بينما سيتم تقديم الخدمة في مراكز أخرى عقب الانتهاء من إجازة المولد الأسبوع المقبل.

المبادرة تقدم خدماتها للمصريين والأجانب

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتناشد وزارة الصحة الجميع من المقبلين علي الزواج بالحرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج أنت وشريك حياتك، قبل عقد القران بـ6 أشهر على الأقل، في ظل تقديم الخدمات الطبية من خلال أطباء متخصصين في الفحص الطبي لمثل هذه الخدمات الهامة لأهالي محافظة مطروح والأجانب المقيمين بها.