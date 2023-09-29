مفتي الجمهورية: تدخل الأهل ومواقع التواصل أبرز أسباب الطلاق بين الأزواج

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنَّ قضايا الطلاق متشعبة وكثيرة، ويترتب عليها إشكاليات كثيرة منها النفقة والأولاد والرؤية والولاية التعليمية، مما يحتاج إلى إدارك الواقع وقضايا الناس.

«علام»: المجتمع فرد مكرر وهو أساس قوامه

وأوضح «علام»، خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة: «أنَّ المجتمع هو فرد مكرر، وبالتالي تكون العناية بهذا الفرد هي أساس قوام المجتمع، ولذلك تلحظ أن أساس هذه العناية تكون بالأسرة في تكوينها وعلاقتها، وكلها مرتبطة بأحكام شرعية تاخذ بها لبر الأمان».

أسباب خلل الأسرة

وتابع مفتي الديار المصرية: «تعاونا مع مركز البحوث الجنائية والاجتماعية لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى الخلل في الأسرة فوجدنا مؤثرات مختلفة في 2014، كثرة من الشكاوى في أول 5 سنوات من الطلاق وهذا ما اضطرنا لبحث هذه الحالة».

واستطرد «علام»، أنَّ الدراسة كشفت جملة من الأسباب بدون ترتيب منها مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا عامل رئيسي في خلل في أسرة مستقرة، وكذلك تدخل الأهل دون ترك الأبناء يخوضون التجربة بنفسهم، فالأهل يتدخلون بتعصب لصالح الطرف الذي يتبعهم، في ظل غياب الحكمة، لازم اللي يصلح يكون عنده فنية وحكمة».

ننصح الأهل بعدم التدخل في حياة الأبناء

وأشار إلى أن هناك عاملا آخر، وهو غياب الوعي عن العلاقة الزوجية، قائلاً: «وجدنا إنهم مش فاهمين كيفية المعيشة.. وأننا ننصح الأهل بعدم التدخل في حياة أبنائهم».