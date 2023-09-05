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«الموسيقيين» تحقق مع رضا البحراوي بسبب عليا الطلاق.. والفنان: لم أعتذر

كتب:

محمود الرفاعى
11:29 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رضا البحراوي

رضا البحراوي

استمعت لجنة الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية لأقوال الفنان رضا البحراوي، عن ما جرى منه في حفلته الأخيرة بعدما أدى أغنية «عليا الطلاق كله بيكدب» لمؤدي المهرجانات كزبرة، الذي قرر مجلس إدارة النقابة منعه من الغناء وسحب تصاريحه.

جلسة تحقيق رضا البحراوي

ونفى البحراوي خلال حديثه مع وسائل الإعلام التي كانت حاضرة الجلسة اعتذاره عن أداء الأغنية، مؤكدا أنه ليس هناك أمرا يستطيع أن يخبر به وسائل الإعلام في الوقت الراهن.

منع سارة زكريا من الغناء

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصرية، اتخذ قرارا مؤخرا رفقة مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بمنع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر نهائيا، وسحب ترخيصها بعد انتهاء التحقيقات معها داخل مقر النقابة، كما تم توقيع عقوبة مالية على متعهد حفلها الأخير في الساحل الشمالي ياسر الحريري.

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