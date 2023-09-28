مصرع عامل صعقا بالكهرباء في أوسيم بالجيزة

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء في أثناء عمله، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرته.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى عامل بشركة، 22 عامًا.

التصريح بدفن الجثمان

وأفاد صاحب الشركة، أنه في أثناء أداء المتوفي بأعمال الصيانة بالشركة، فارق الحياة إثر تعرضه لصاعق كهربائي، ولم يشتبه في أحد، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.