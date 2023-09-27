مصرع عامل وإصابة نجليه في تصادم دراجة نارية وسيارة بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوفاة مواطن في حادث سير، وإصابة عدد من الأشخاص.

بالانتقال لمكان الواقعة، تبين أنه حال سير دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، يقودها عامل رفقة نجليه ومقيمون بدائرة القسم، اصطدمت بها سيارة مجهولة من الخلف، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضًا، نتج عن ذلك، وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ضبط المتهم في الواقعة

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها «مرتكب الواقعة»، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة القسم، وعدم حمله رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه أنه كان خائفا من المساءلة القانونية أو تعدي الأهالي عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.